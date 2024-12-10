Раскрыты новые детали о попавших под поезд в Москве стюардессах

«Уральские авиалинии»: попавшие под поезд стюардессы не были в форменной одежде

Две попавшие под поезд стюардессы «Уральских авиалиний» не были в форменной одежде в момент произошедшего. Новые детали о ситуации в беседе с агентством РИА Новости раскрыла пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

«Авиакомпания официально подтверждает, что это наши сотрудницы, — заявила представитель перевозчика. — Приносим искренние соболезнования родным и близким».

Гасникова назвала случившееся немыслимой трагедией. По ее словам, девушки находились на станции Нагатинская в Москве в нерабочее время по личным делам.

В пресс-службе добавили, что бортпроводницам было 19 и 20 лет.

Ранее стало известно, что две молодые стюардессы из Калининграда попали под поезд в российской столице и не выжили. Все произошло возле платформы Нагатинская Павелецкого направления. Девушки решили утром поехать в аэропорт.