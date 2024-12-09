Две молодые стюардессы попали под поезд в Москве

В Москве две стюардессы из Калининграда попали под поезд

В Москве две молодые стюардессы из Калининграда попали под поезд. Об этом сообщает Telegram-канал «MK: срочные новости».

Все произошло возле платформы Нагатинская Павелецкого направления. 20-летняя Агата и 19-летняя Диана решили утром поехать в аэропорт.

Однако сначала они пошли по железнодорожным путям, а затем попытались залезть на высокую платформу станции, из-за чего россиянки попали под электричку. Других подробностей произошедшего на данный момент нет.

Ранее житель Ленинградской области лишился руки. Ему оторвало конечность в результате столкновения с поездом. Как именно он попал под железнодорожный состав, россиянин не уточнил.