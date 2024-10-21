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10:30, 21 октября 2024Россия

Россиянину оторвало руку поездом

В Ленобласти мужчине оторвало руку поездом

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

В Ленобласти мужчине оторвало руку поездом. Его госпитализировали, пишет «78 | НОВОСТИ» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на станции Ивановская в Кировском районе. Как рассказал очевидец, он ехал домой мимо железнодорожной станции, когда его внезапно остановил пострадавший. Несмотря на большую кровопотерю, мужчина смог объяснить, что потерял руку после столкновения с поездом. Однако не уточнил, как именно он попал под состав.

Мужчину доставили в Шлиссельбургскую больницу. В медучреждении он потерял сознание. Медики констатировали, что мужчина действительно потерял руку в результате травматической ампутации. Опросить пострадавшего пока не удалось. Проводится проверка.

Ранее в Нижегородской области поезд сбил мужчину, спасти его не удалось. Состав следовал из Кирова в Нижний Новгород.

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      Елена Торубарова
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