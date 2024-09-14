Поезд сбил мужчину в российском регионе

Около поселка Линда Нижегородской области поезд сбил 48-летнего мужчину

В Нижегородской области поезд, следовавший из Кирова в Нижний Новгород, сбил мужчину. Об этом сообщает издание NewsNN со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации журналистов, инцидент произошел около поселка Линда в Борском округе. В результате 48-летнему пострадавшему выжить не удалось.

30 августа стало известно, что в Забайкальском крае поезд сбил двух сестер. Пострадавшим девочкам было 6 и 16 лет, их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 25-летнему мужчине во время выхода из вагона электрички зажало ногу дверьми. Его протащило поездом по железнодорожной платформе. В результате произошедшего пострадавший едва выжил.