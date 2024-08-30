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18:08, 30 августа 2024Россия

В российском регионе поезд сбил двух сестер

В поселке Таптугары в Забайкальском крае поезд сбил двух сестер

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В поселке Таптугары в Могочинском районе Забайкальского края поезд сбил двух сестер. Об этом сообщил региональный портал Chita.ru.

По сведениям журналистов, одной из пострадавших россиянок 16 лет, другой — 6 лет. Министр здравоохранения Забайкалья Оксана Немакина рассказала, что обеих девочек отвезли в больницу. По ее данным, младшая находится в тяжелом состоянии.

До этого в Свердловской области поезд насмерть сбил 74-летнюю женщину. Машинист железнодорожного состава подавал сигналы и пытался экстренно затормозить, тем не менее столкновения избежать не удалось.

Еще раньше в Амурской области 16-летний подросток забрался на крышу поезда и поплатился. Юноша получил удар током, его удалось спасти.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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