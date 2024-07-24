25-летнего россиянина после пробуждения протащило поездом по платформе

78.ru: в Ленобласти 25-летнего молодого человека протащило поездом по платформе

В Ленинградской области 25-летний молодой человек едва выжил после того, как его протащило поездом по железнодорожной платформе. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

Житель Петербурга на электричке отправился к бабушке в Павловск с Витебского вокзала. В дороге парень заснул, его разбудил контролер. Оказалось, что россиянин проспал свою станцию.

Молодой человек извинился перед контролером и после пробуждения решил выйти на ближайшей станции. Когда петербуржец выбирался из состава, ему зажало ногу дверьми. Машинист не увидел этого, и, несмотря на крики несчастного и очевидцев, продолжил движение.

У парня никак не получалось разжать дверь, в какой-то момент он рухнул на платформу, по которой его протащило примерно 50-100 метров. Затем ему удалось освободиться. Молодому человеку потребовалась помощь врачей — он получил многочисленные ссадины.

По факту случившегося была организована проверка.

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