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18:17, 27 апреля 2024Россия

В России машинист поезда снял из кабины момент сбития шедшей по путям девушки

В Дагестане поезд сбил шедшую по путям девушку, видео снял машинист из кабины

В Дагестане поезд сбил шедшую по путям девушку. Видеозапись, снятую машинистом из кабины, опубликовал Telegram-канал «ДТП/ЧП 05».

На видео слышен гудок и крики машиниста. Затем автор видео направляет камеру на железнодорожные пути, по которым неспешным шагом идет россиянка. Она скрывается под лобовым стеклом поезда, затем слышен звук удара.

Telegram-канал «Голос Дагестана / новости Дагестана» уточняет, что под поезд попала 15-летняя школьница. Она гуляла по железной дороге в наушниках и не услышала приближающегося поезда. Спасти ее не удалось.

В начале апреля в Ярославской области поезд протаранил автобус с пассажирами. Семерых человек, включая водителя автобуса, спасти не удалось. Было возбуждено уголовное дело о халатности.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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