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10:55, 10 декабря 2024Мир

Нарышкин рассказал о падении авторитета США и просьбах американских партнеров к России

Нарышкин: партнеры США просят Россию «не останавливаться на полпути» на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Авторитет США падает, и американские партнеры из стран Азии, Африки и Латинской Америки просят Россию «не останавливаться на полпути» на Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу «Разведчик».

По его словам, ближайшие партнеры Вашингтона все меньше оглядываются на мнение Белого дома, стремясь расширить свои границы возможного в политической и экономической сферах. «Вы не представляете, какое количество партнеров США из стран Азии, Африки, Латинской Америки в контактах с нами просят нас, что называется, не останавливаться в украинском конфликте на полпути», — рассказал Нарышкин.

Директор российской разведки также обратил внимание на нарушение западными странами принципа неприкосновенности частной собственности. «Запад буквально режет своих же „священных коров“... Всем очевидно, что на месте России может оказаться любое государство», — заключил он.

Ранее Нарышкин заявил, что США из-за сосредоточенности на украинском конфликте теряют стратегическую инициативу во всех регионах. По его словам американская «одержимость» Украиной начинает оказывать разрушительное воздействие на «всю выстроенную Вашингтоном глобальную финансовую и военно-политическую систему».

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