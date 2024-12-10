Нарышкин: Россия близка к достижению поставленных целей СВО

Россия близка к достижению поставленных целей специальной военной операции (СВО), а украинская армия близка к развалу. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин в интервью журналу «Разведчик».

«Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала», — рассказал Нарышкин.

Он добавил, что режим президента Украины Владимира Зеленского полностью утратил свою легитимность, а следовательно и договороспособность.

Ранее Нарышкин заявил, что Россия категорически не допускает «замораживания» конфликта на Украине. Он добавил, что разговоры о «заморозке» идут лишь на Западе. Это происходит из-за того, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя.