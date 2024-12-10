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09:03, 10 декабря 2024Экономика

Названо условие появления в России ипотеки под 50 процентов

Аналитик Калманович: ипотека со ставкой 50 % появится в случае тяжелого кризиса
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Ипотека со ставкой 50 процентов годовых может появиться в России в случае тяжелого мирового экономического кризиса. Условие для резкого подорожания кредитов на жилье назвал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович, пишет «Газета.ru».

«В 2025 году и последующие годы такой вариант возможен, если случится очень тяжелый и затяжной мировой экономический кризис или если в России в силу каких-либо обстоятельств будет другая, менее ответственная денежно-кредитная политика», — пояснил эксперт.

Однако вероятность такого развития ситуации в ближайшие годы Калманович оценивает не более чем в пять процентов. Аналитик отметил, что даже в 2020 году во время пандемии коронавируса и всемирных локдаунов, которые пошатнули мировую экономику, процентные ставки в России не повышались.

Ранее стало известно, что россияне перестали раньше времени выплачивать ипотеку — объем досрочного погашения кредитов на жилье за счет собственных средств заемщиков в третьем квартале 2024 года достиг двухлетнего минимума.

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