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10:29, 9 декабря 2024Экономика

Россияне перестали досрочно гасить ипотеку

«Ъ»: объем досрочного погашения ипотеки в России достиг двухлетнего минимума
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В 2024 году Россияне перестали раньше времени выплачивать ипотеку — объем досрочного погашения кредитов на жилье за счет собственных средств заемщиков в третьем квартале достиг двухлетнего минимума. Такие данные приводятся в информационном бюллетене Центробанка (ЦБ), пишет «Коммерсантъ».

По словам специалистов, этот показатель снижается с третьего квартала 2023 года — тогда он достигал рекордных за всю историю наблюдений 548,3 миллиарда рублей, а теперь опустился до 343,5 миллиарда. Снизился также объем досрочной выплаты ипотеки за счет вновь взятых кредитов (он оказался ниже 2 миллиардов рублей) и за счет реализации залога (менее 1 миллиарда рублей).

Отсутствие стремления у россиян гасить кредиты раньше времени эксперты объясняют рациональным отношением заемщиков к управлению финансами. Так, многие граждане предпочитают разместить свободные средства на депозите под 22-23 процента, чем пытаться досрочно закрыть ипотеку. Скорее всего, аналогичная тенденция сохранится и в четвертом квартале 2024-го, спрогнозировал аналитик компании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев.

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Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что дело не только в высоких ставках по депозитам. У заемщиков в принципе стало оставаться меньше свободных денег на фоне инфляции и возросших платежей по новым кредитам.

По итогам ноября 2024 года выдача ипотеки в России резко сократилась — почти на 65 процентов в годовом выражении. Эксперты считают, что отрицательная динамика может быть связана в том числе с исчерпанием банками лимитов по госпрограммам и удорожанием ипотеки после очередного увеличения ключевой ставки ЦБ.

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