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15:10, 10 декабря 2024Экономика

Названы районы Москвы с самой подешевевшей «вторичкой»

В ноябре вторичное жилье в Москве заметнее всего подешевело на Якиманке
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В ноябре 2024 года Якиманка возглавила рейтинг районов Старой Москвы по темпам снижения средней цены квадратного метра жилья на вторичном рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Инком-Недвижимость».

По сравнению с прошлым месяцем квадратный метр жилья подешевел на 2,5 процента, до 611 тысяч рублей. Второе место занял район Замоскворечье, где средняя цена снизилась на 1,6 процента, до 512,1 тысячи рублей. На третьей позиции оказались Раменки со снижением на 1,1 процента, до 437,4 тысячи рублей.

Четвертое место со снижением цены на один процент занял район Хамовники с 730,7 тысячами рублей за квадратный метр. Пятерку замыкает Басманный район (минус 0,9 процента, снижение 422,1 тысячи рублей).

Самыми «дорогими» районами в границах Старой Москвы в октябре на первичном рынке оказались Остоженка и Пречистенка со средней стоимостью квадратного метра жилья в 3,4 миллиона рублей. Второе место в рейтинге занимают Патриаршие пруды (2,88 миллиона рублей), третье разделили Хамовники и Чистые пруды с показателем 2,69 миллиона рублей за квадратный метр.

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