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14:25, 29 ноября 2024Экономика

Названы районы Москвы с самыми дорогими новостройками

NF Group: самые дорогие новостройки в Москве — на Остоженке и Пречистенке
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В октябре 2024 года максимальная средняя стоимость «квадрата» в элитных новостройках столицы зафиксирована на Остоженке и Пречистенке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчет агентства элитной недвижимости NF Group.

В этой локации квадратный метр первичного жилья стоил в среднем 3,4 миллиона рублей. Второе место в рейтинге занимают Патриаршие пруды (2,88 миллиона рублей), третье разделили Хамовники и Чистые пруды с показателем 2,69 миллиона рублей за квадратный метр.

Четвертое место занял Тверской район (2,67 миллиона рублей), пятое — Якиманка (2,63 миллиона рублей). В десятку рейтинга также вошли Арбат, Плющиха, Сретенка и Таганский районы.

Ранее были найдены самые подорожавшие элитные квартиры в столице. По итогам октября 2024 года жилье в этом сегменте рынка сильнее всего подорожало в Замоскворечье (рост цены за месяц на 6,02 процента, до 1,7 миллиона рублей за «квадрат»), Хамовниках (плюс в 5,03 процента, до 1,64 миллиона рублей) и на Цветном бульваре (4,99 процента, до 2,01 миллиона рублей).

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