Нетаньяху лично одобрил удары по военным объектам Сирии

Нетаньяху лично одобрил удары ВВС Израиля по военным объектам Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично одобрил удары Военно-воздушных сил (ВВС) страны по стратегически важным военным объектам Сирии. Об этом сообщает Reuters.

«Мы не намерены вмешиваться во внутренние дела Сирии, но, безусловно, намерены сделать все необходимое для обеспечения нашей безопасности. В этом контексте я одобрил удары ВВС по стратегическим военным объектам», — рассказал политик.

Нетаньяху также добавил, что все места ударов были оставлены сирийскими военными. Кроме того, он подчеркнул, что целью ударов является недопуск до них террористических группировок.

Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил, что Тель-Авив решительно и болезненно ударит по Сирии, если новое правительство страны позволит Ирану укрепить свое присутствие на территории республики. Он подчеркнул, что Израиль будет «твердо отстаивать интересы своей безопасности в регионе».