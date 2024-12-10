В офисе Нетаньяху назвали условие для болезненного удара Израиля по Сирии

В офисе Нетаньяху заявили, что не планируют вмешиваться во внутренние дела Сирии

Израиль решительно и болезненно ударит по Сирии, если новое правительство страны позволит Ирану укрепить свое присутствие на территории республики. Об этом заявил советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своем официальном Telegram-канале.

«Тель-Авив надеется, что новое правительство в Сирии сосредоточится на интересах своего народа и восстановит связи страны с арабским миром. Но если оно предпримет какие-либо враждебные действия против Израиля или позволит Ирану вновь укрепить свое присутствие на территории республики для совершения действий против нашей страны, то мы нанесем серьезный и болезненный удар», — отметил он.

Гендельман подчеркнул, что Израиль «не собирается вмешиваться во внутриполитические дела Сирии». При этом он добавил, что Тель-Авив будет «твердо отстаивать интересы своей безопасности в регионе».

Ранее главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами заявил, что иранские военные больше не присутствуют в Сирии, и добавил, что Иран «все еще нацелен на сдерживание Израиля в регионе».