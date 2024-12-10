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18:47, 10 декабря 2024Мир

Командующий КСИР высказался о присутствии иранских военных в Сирии

Командующий КСИР Салами: в Сирии больше нет иранских военных
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иранские военные больше не присутствуют в Сирии. Об этом заявил главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, его слова передает Iran Press.

«В Сирии больше не осталось иранских сил. Наши военные советники оставались на территории республики вплоть до последних дней правительства бывшего сирийского лидера Башара Асада. Но мощь Тегерана из-за его свержения не уменьшилась», — отметил он.

Также Салами подчеркнул, что Иран «все еще нацелен на сдерживание Израиля в регионе».

8 декабря глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что Армия обороны страны (ЦАХАЛ) заняла буферную зону, расположенную на границе с Сирией. Позже, 10 декабря, израильская военная техника была замечена примерно в 20 километрах от сирийской столицы города Дамаск, за пределами буферной зоны.

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