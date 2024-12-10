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12:05, 10 декабря 2024Мир

Вторжение Израиля в Сирию набирает обороты. Танки ЦАХАЛ уже в 20 километрах от Дамаска

Al Mayadeen: израильские танки были замечены в 20 километрах от Дамаска
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tsafrir Abayov / Reuters

Военная техника Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) была замечены примерно в 20 километрах от сирийской столицы города Дамаск. По данным Al Mayadeen, израильские танки выдвинулись за пределы буферной зоны вдоль границы с Сирией.

«Израильские танки продвинулись мимо города Кунейтра и сейчас находятся на окраине Дамаска», — сказано в сообщении. Указано, что техника ЦАХАЛ дислоцировалась возле южного населенного пункта Катана в пригороде столицы Сирии.

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Впоследствии пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что данные о продвижении израильских войск к Дамаску являются недостоверными.

Израиль занял буферную зону на границе с Сирией

8 декабря глава Министерства обороны еврейского государства Исраэль Кац сообщил, что солдаты ЦАХАЛ заняли буферную зону, расположенную на границе с Сирией.

По словам министра, израильские танки вошли в зону в целях обеспечения безопасности жителей израильских поселений на Голанских высотах. Одна из главных задач военных — стабилизировать ситуацию в регионе после захвата власти в Сирии оппозиционными силами, отметил он.

В течение ночи израильская армия захватила контроль над дополнительными районами в буферной зоне.

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, осудил вторжение израильской армии в буферную зону на границе с Сирией. Он призвал все страны Ближнего Востока не допустить дальнейшей экспансии Израиля в регионе.

Израиль впервые за полвека вышел за пределы Голанских высот

9 декабря Израиль впервые со времен Октябрьской войны 1973 года вышел на территорию Сирии за пределами Голанских высот. Израильские силы взяли под контроль вершину горы Хермон на сирийской стороне границы, а также несколько других мест, которые считались важными для стабилизации контроля над этим районом.

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Собеседники газеты The New York Times среди израильских чиновников рассказали об опасениях властей, связанных с тем, что сирийская оппозиция может взять под контроль военные объекты у Голанских высот.

Усиление политического кризиса в Сирии произошло на фоне наступления антиправительственных сил, которое началось в конце ноября. В ночь 8 декабря силы вооруженной оппозиции заняли город Хомс и вошли в Дамаск. После этого президент Башар Асад покинул столицу.

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