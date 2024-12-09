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19:06, 9 декабря 2024Мир

«Он сам все это на себя навлек». В США рассказали о сделке, отказ от которой стоил Асаду власти

WP: покинувший пост Асад отказался от предложения США, которое могло его спасти
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ghaith Abdul-Ahad / Getty Images

Бывший сирийский президент Башар Асад, занимавший высший пост в Сирии на протяжении 24 лет, как до него 30 лет его отец, покинул страну после «быстрого и неожиданного» краха. Однако к этому были свои предпосылки. К падению его режима привело несколько фатальных ошибок, о них сообщило издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Асад отклонил сделку с США незадолго до наступления оппозиции

Так, за несколько недель до активизации сил оппозиции Асад отклонил несколько новых предложений, которые в итоге стоили ему власти. Бывший сирийский дипломат Бассам Барабанди, который поддержал оппозицию в первые дни наступления, отметил, что одно из них было сделано косвенно США через ОАЭ.

[Сделка] отменила бы самые жесткие санкции Вашингтона в обмен на то, что сирийский лидер лишит Иран возможности вооружать и поддерживать "Хезболлу", используя сухопутные маршруты через Сирию

Бассам Барабанди Бывший сирийский дипломат

Помимо этого, отмечают авторы материала, еще более серьезным промахом для режима Асада стало то, что он отказался от {{оливковой ветви||традиционный символ мира}}, протянутой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер предлагал сирийскому коллеге нормализировать отношения с Анкарой в обмен на усилия Дамаска по сдерживанию курдских ополченцев и компромисс с оппозицией.

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Аналитики считают, что Асад «сам все на себя навлек»

Несмотря на то, что мировое сообщество было застигнуто врасплох быстрым успехом боевиков, признаки приближающегося краха режима Асада можно было заметить давно, пишет WP. Экс-президент Сирии не воспользовался шансами на примирение с оппозицией и международным сообществом, а также упустил множество возможностей укрепить свой статус, упорно отказываясь идти на уступки, которые могли бы принести ему признание, а стране — так необходимое экономическое облегчение.

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Аналитики сходятся в одном — Асад так и не сумел принять меры, которые могли бы объединить народ и спасти страну. Бывший профессор Дамасского университета Амр Аль-Азм, ныне преподающий в США, считает, что у Асада «не было ответов и решений», он лишь продолжал жестокие репрессии. Основатель Syria Today Эндрю Таблер добавил, что экс-президент Сирии «сам все это на себя навлек». «В конце концов он потерял все, и это стоило сирийцам сотен тысяч жизней», — заключил Таблер.

Асаду и его семье предоставили убежище в России

Когда оппозиционные силы с севера и юга приблизились к Дамаску, Асад покинул Сирию и, после переговоров с террористическими группировками, сложил с себя президентские полномочия.

Фото: SANA / Reuters

Его самолет вылетел в Россию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин решил предоставить политическое убежище сирийскому коллеге и его семье.

8 декабря стало известно о полной капитуляции и расформировании сирийских Вооруженных сил. Действующий премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли выразил мнение, что сирийская армия в конечном итоге проиграла в длительной и тяжелой гражданской войне из-за потери мотивации. Этому способствовали психологические, экономические и социальные факторы.

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