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18:15, 9 декабря 2024Мир

Раскрыта причина поражения сирийской армии перед напором боевиков

Аль-Джаляли: сирийская армия проиграла из-за потери мотивации сражаться
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

В результате длительной и тяжелой гражданской войны сирийская армия в конечном итоге проиграла из-за потери мотивации. Об этом заявил действующий премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли, сообщает РИА Новости.

«Психологические, экономические и социальные факторы способствовали образованию такой ситуации, при которой военнослужащие сирийской армии оказались в состоянии морального коллапса, потеряв какую-либо мотивацию сражаться против своих братьев, особенно в свете тяжелых условий жизни и утраты убежденности в необходимости участия в боях», — заявил он.

Утром 8 декабря агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров сирийской армии заявило, что президент Сирии Башар Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. Позднее стало известно о полной капитуляции и расформировании сирийских Вооруженных сил.

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