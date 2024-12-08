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23:39, 8 декабря 2024Мир

Асад прилетел в Москву. Кремль сообщил, что сложившему полномочия лидеру Сирии и его семье предоставили убежище в России

Источник ТАСС в Кремле: Асад прилетел в Москву, Россия дала ему и семье убежище
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Башар Асад

Башар Асад. Фото: Kremlin.ru / Globallookpress.com

Ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прилетел в Россию, заявил ТАСС источник в Кремле. Там уточнили, что Асад с членами своей семьи находится в Москве.

Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище

источник ТАСС в Кремле

Днем в воскресенье Министерство иностранных дел России подтвердило, что Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул Сирию. На тот момент местонахождение Асада там не называли.

Российский МИД указал, что Асад «принял решение оставить президентский пост» после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта» в стране, а также «дал указание осуществить передачу власти мирным путем».

Геополитический кризис в Сирии начал обостряться после наступления антиправительственных вооруженных сил в конце ноября. В ночь на воскресенье, 8 декабря, представители вооруженной оппозиции взяли под контроль город Хомс и вошли в Дамаск.

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Сирийские оппозиционеры гарантировали безопасность военным базам России

Сирийские вооруженные оппозиционеры гарантировали безопасность военным базам России, а также всем дипломатическим учреждениям, сообщил источник ТАСС.

Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии

источник ТАСС в Кремле

Кроме того, в Кремле отметили, что Россия настаивает на новом этапе переговоров по Сирии, которые пройдут под эгидой ООН.

Ранее член политического комитета сирийской Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда заявил, что силы, захватившие Дамаск, надеются на хорошие отношения с Россией. По его словам, обе стороны имеют общие интересы.

Кроме того, агентство РИА Новости со ссылкой на источники отмечало, что вооруженная оппозиция Сирии уже наладила контакты с Россией и сформировала канал постоянной связи.

Асад просил помощь Египта, Иордании и ОАЭ перед отъездом из Сирии

Башар Асад просил о помощи лидеров Египта, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перед тем, как уехать из страны. Об этом пишет The Economist со ссылкой на свои источники.

Он говорит всем, что хочет сражаться. Проблема в том, что никто не хочет сражаться за него

The Economist

По информации издания, Асад лично обратился к президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. Также он контактировал с лидерами Египта, Иордании и других стран. Однако ни один из собеседников политика не выразил желания помочь ему сохранить власть.

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Байден прокомментировал вопрос о местонахождении Асада

Вашингтон получил информацию, что бывший президент Сирии Башар Асад находится в Москве, заявил американский лидер Джо Байден. Выступая в Белом доме, он прокомментировал вопрос о местонахождении политика.

Мы не уверены где он [Асад] находится, есть информация, что он в Москве

Джо Байден президент США

Политик считает, что в Сирии настал поворотный момент, который несет риски и неопределенности, но может быть использован для выстраивания лучшего будущего.

Момент исторической возможности для долго страдавших людей в Сирии, чтобы построить лучшее будущее для их гордой страны. Но также это момент риска и неопределенности

Джо Байден президент США

Байден также заявил, что Вашингтон намерен взаимодействовать с сирийской оппозицией в процессе перехода власти к ней. «Мы будем взаимодействовать со всеми сирийскими группами, включая участников процесса под эгидой ООН», — отметил Байден, добавив, что процесс должен определяться самим народом Сирии, а США готовы поддержать его через гуманитарную помощь и усилия по восстановлению страны после многолетнего конфликта.

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