Байден назвал ситуацию в Сирии поворотным моментом и указал на риски и возможности

Байден: в Сирии настал поворотный момент, он несет как риски, так и возможности

Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию в Сирии и назвал ее поворотным моментом, передает ТАСС. По словам политика, происходящее несет риски и неопределенности, но может быть использовано для выстраивания лучшего будущего.

«Момент исторической возможности для долго страдавших людей в Сирии, чтобы построить лучшее будущее для их гордой страны. Но также это момент риска и неопределенности», — заявил американский лидер.

Байден добавил, что администрация Соединенных Штатов будет работать над тем, чтобы контролировать риски и использоваться возможности сложившейся ситуации.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не должна участвовать в событиях, происходящих в Сирии, так как это не является американской войной.