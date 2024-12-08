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21:49, 8 декабря 2024Мир

Байден назвал ситуацию в Сирии поворотным моментом и указал на риски и возможности

Байден: в Сирии настал поворотный момент, он несет как риски, так и возможности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию в Сирии и назвал ее поворотным моментом, передает ТАСС. По словам политика, происходящее несет риски и неопределенности, но может быть использовано для выстраивания лучшего будущего.

«Момент исторической возможности для долго страдавших людей в Сирии, чтобы построить лучшее будущее для их гордой страны. Но также это момент риска и неопределенности», — заявил американский лидер.

Байден добавил, что администрация Соединенных Штатов будет работать над тем, чтобы контролировать риски и использоваться возможности сложившейся ситуации.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не должна участвовать в событиях, происходящих в Сирии, так как это не является американской войной.

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