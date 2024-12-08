Стало известно о просьбе Асада о помощи Египта и ОАЭ перед отъездом из Сирии

The Economist: Асад просил помощь Египта, Иордании и ОАЭ перед отъездом из Сирии

Ушедший в отставку президент Сирии Башар Асад просил о помощи лидеров Египта, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перед тем, как уехать из страны. Об этом стало известно источникам The Economist.

По информации издания, Асад лично обратился к президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. Также он контактировал с лидерами Египта, Иордании и других стран.

Однако ни один из собеседников Асада не выразил желания помочь ему сохранить власть. «Он говорит всем, что хочет сражаться. Проблема в том, что никто не хочет сражаться за него», — рассказал источник.

Геополитический кризис в Сирии начал обостряться после наступления антиправительственных вооруженных сил в конце ноября. В ночь на воскресенье, 8 декабря, представители вооруженной оппозиции взяли под контроль город Хомс и вошли в Дамаск. После взятия сирийской столицы боевиками Асад покинул ее. Позднее источник в Кремле сообщил, что Асад с членами своей семьи находится в Москве.