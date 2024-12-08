Байден заявил о готовности США взаимодействовать с сирийской оппозицией

Байден: США готовы взаимодействовать с сирийской оппозицией при переходе власти

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон намерен взаимодействовать с сирийской оппозицией в процессе перехода власти к ней. Его слова приводит ТАСС.

«Мы будем взаимодействовать со всеми сирийскими группами, включая участников процесса под эгидой ООН», — отметил Байден, добавив, что процесс должен определяться самим народом Сирии, а США готовы поддержать его через гуманитарную помощь и усилия по восстановлению страны после многолетнего конфликта.

Геополитический кризис в Сирии начал обостряться после наступления антиправительственных вооруженных сил в конце ноября. В ночь на воскресенье, 8 декабря, представители вооруженной оппозиции взяли под контроль город Хомс и вошли в Дамаск. После взятия сирийской столицы боевиками Асад покинул ее.