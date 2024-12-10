Москвичам назвали дешевые варианты для аренды в Новый год

Эксперт Саяпин: аренда домов в преддверии праздников подорожала на 200-300 %

Аренда жилья в преддверие новогодних праздников традиционно дорожает. Как изменились цены в пределах Москвы и какие варианты обойдутся дешевле всего, изданию Life рассказали эксперты.

В целом накануне новогодних праздников ценник поднимается на 200-300 процентов, предупреждает эксперт рынка недвижимости Александр Саяпин. Поэтому бронировать жилье стоит как можно раньше, пока спрос не так активен. По наблюдениям риелтора Натальи Перескоковой, загородных домов в экспозиции осталось немного — самые выгодные варианты бронируют еще осенью. Как правило, хорошие частные дома доступны только для длительной аренды — минимум на пять-семь дней. В Новый год снять такую жилплощадь в Москве удастся не меньше чем за 100 тысяч рублей. К примеру, дом в пределах МКАД площадью 150 «квадратов» обойдется арендаторам в 150 тысяч рублей. Арендные ставки на квартиры начинаются от куда меньшей суммы — 8 тысяч рублей для жилья за МКАДом и 15 тысяч рублей для объектов в центре столицы.

Если вы не представляете празднование Нового года без похода в баню, стоит учесть данные Банного Союза РФ. По статистике организации, в Москве за съем общественной бани придется заплатить от 10 тысяч рублей, но делить ее придется и с другими посетителями. Если же речь идет о празднике в уединенной обстановке в кругу друзей, то аренда процедурной бани в столице может обойтись в миллион рублей. В других регионах ценник варьируется от 15 до 50 тысяч рублей.

Отпраздновать Новый год можно и в клубе. Столичные заведения в среднем просят за аренду от 20 тысяч рублей с человека. В зависимости от статуса клуба цена может доходить до 30-40 тысяч рублей. Попасть в клуб на Рублевке или в Барвихе можно, выложив порядка 100-150 тысяч рублей за столик. При наличии шоу-программы с участием звезд российской эстрады билет будет стоить от 20 до 40 тысяч рублей, депозит же обойдется как минимум в 15 тысяч рублей, а как максимум — в 150 тысяч, поделился продюсер Сергей Дворцов.

Ранее стало известно, в каких городах России самая доступная аренда гостиниц под Новый год. Дешевле всего снять номер на грядущие праздники оказалось в Ростове-на-Дону — прайс составляет 1,8 тысячи рублей за ночь. Относительно иностранных направлений самый бюджетный отдых предлагается индийский Варанаси — сутки обойдутся в тысячу рублей.