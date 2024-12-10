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09:54, 10 декабря 2024Культура

Обманутая мошенниками звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу

Shot: обманутая мошенниками актриса Раиса Рязанова попала в больницу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Раиса Рязанова, известная по фильму «Москва слезам не верит», ранее ставшая жертвой мошенников, попала в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, артистка пожаловалась на боли в груди. Врачи диагностировали у нее нарушение ритма сердца и синдром слабости синусового узла. Канал отмечает, что такая патология грозит остановкой сердца, а также острым инфарктом. «Усложняет ситуацию повышенное давление», — говорится в сообщении.

На данный момент Рязанова находится дома, актрисе назначили лечение и рекомендовали пройти дальнейшие обследования.

В начале декабря стало известно, что звезду фильма «Москва слезам не верит» обманули мошенники — Рязанова передала злоумышленникам 4 миллиона рублей.

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