Звезду фильма «Москва слезам не верит» обманули мошенники

Shot: актриса Раиса Рязанова передала мошенникам 4 миллиона рублей

Актриса Раиса Рязанова, известная по фильму «Москва слезам не верит», стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, артистке позвонила неизвестная девушка, которая назвала себя помощницей представителя власти. Злоумышленница сказала Рязановой, что с ней якобы должны связаться, позже актрисе позвонили и сообщили, что она оказалась в списке людей, спонсировавших Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Затем с артисткой вышел на связь лжесиловик, который заявил о списании 30 миллионов рублей с банковских счетов. «Деньги, утверждал "сотрудник ФСБ", отправлены экс-сотруднику ФСБ Илье Богданову (внесен в перечень террористов и экстремистов), который сейчас в ВСУ», — говорится в сообщении.

Мошенники попросили актрису доказать свою невиновность — снять 4 миллиона рублей и передать купюры «силовикам». Отмечается, что Рязанова выполнила требования преступников, а позже осознала, что стала жертвой мошенников, и написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что актер из «Глухаря» Николай Трифилов с третьей попытки отдал деньги мошенникам.