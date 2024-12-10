Образ Дэниела Крейга на премьере фильма высмеяли в сети фразой «хоббит сходил в Zara»

Фанаты высмеяли в сети внешний вид британского актера и продюсера Дэниела Крейга на премьере фильма «Квир». Соответствующие комментарии появились на платформе X (ранее Twitter).

Пользователи сети обратили внимание на образ 56-летнего актера, который он продемонстрировал на мероприятии. Так, знаменитость предстал перед камерами в свитере, надетом поверх водолазки, синих брюках и меховых тапках. При этом его волосы были зачесаны назад и уложены в объемную прическу.

Поклонники оценили выход в свет звезды фильмов «Достать ножи» и «Казино "Рояль"» следующими фразами: «Твой отец пошел в магазин в чем спал ночью», «Стандартный учитель по физике», «Если бы хоббит сходил в магазин Zara», «Этот чувак сыграл Джеймса Бонда — международного убийцу и ловеласа в одном лице».

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