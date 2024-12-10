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12:33, 10 декабря 2024Мир

Отмену выборов в Румынии объяснили страхом перед Трампом

Политолог Харитонова: выборы в Румынии отменили из-за страха ЕС перед Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Второй тур выборов в Румынии отменили из-за страха европейских политиков перед тем, что у избранного президента США Дональда Трампа появится еще один сторонник из числа стран-членов Европейского союза (ЕС). Такое мнение выразила профессор РАНХиГС Наталья Харитонова в комментарии РИА Новости.

«Победа [независимый кандидат Кэлин] Джорджеску в первом туре на многих произвела отрезвляющий эффект. Причем это касается как лидеров НАТО и ЕС, так и Молдавии», — отметила политолог.

По словам Харитоновой, Джорджеску является «махровым, жестким националистом», который ориентирован прежде всего на интересы Румынии. Кроме того, победившего в первом туре кандидата поддержали такие известные сторонники Трампа как экс-кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший и журналист Такер Карлсон.

Ранее победивший в первом туре выборов президента Румынии независимый кандидат Кэлин Джорджеску назвал госпереворотом отмену итогов голосования Конституционным судом страны и призвал граждан продолжать борьбу за свои права.

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