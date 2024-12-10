Памела Андерсон кардинально сменила имидж после отказа от макияжа

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон кардинально сменила имидж после отказа от макияжа. Соответствующие снимки публикует Page Six.

57-летняя звезда «Спасателей Малибу» привлекла внимание журналистов на специальном показе фильма «Последняя танцовщица». Так, для выхода на красную дорожку знаменитость выбрала коричневое кашемировое платье люксового бренда Bottega Veneta и лакированные туфли. При этом Андерсон предстала перед камерами без декоративной косметики на лице.

Кроме того, на размещенных кадрах видно, что знаменитость решила преобразиться, сделав челку.

Ранее Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа фразой «не имеет смысла».