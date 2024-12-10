Пассажирский самолет вынужденно приземлился из-за ударившей в него молнии

News.com.au: самолет Air New Zealand приземлился из-за удара молнии

Пассажирский самолет авиакомпании Air New Zealand вынужденно приземлился из-за ударившей в него молнии. Об этом сообщает News.com.au.

Уточняется, что борт выполнял рейс из Окленда в Папеэте 9 декабря, но развернулся и сел в аэропорту вылета спустя 20 минут после начала пути. Специалисты осматривают лайнер, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.

Ранее молния ударила в самолет британской авиакомпании Loganair с пассажирами на борту и повредила лобовое стекло. Непредвиденная ситуация произошла 5 декабря с летевшим из Манчестера в Абердин воздушным судном.