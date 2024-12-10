Молния ударила в самолет с пассажирами на борту и повредила лобовое стекло

Молния ударила в летевший из Манчестера самолет авиакомпании Loganair

Молния ударила в самолет британской авиакомпании Loganair с пассажирами на борту и повредила лобовое стекло. Об этом пишет портал The Aviation Herald.

Непредвиденная ситуация произошла 5 декабря с летевшим из Манчестера в Абердин воздушным судном. Отмечается, что из-за случившегося пилоты прекратили набор высоты и приняли решение вернуться в аэропорт вылета.

Посадка прошла благополучно. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Японии лобовое стекло лайнера All Nippon Airways треснуло во время полета. Причиной случившегося также стал удар молнии.