Молния ударила в самолет с пассажирами на борту и повредила лобовое стекло

Молния ударила в самолет британской авиакомпании Loganair с пассажирами на борту и повредила лобовое стекло. Об этом пишет портал The Aviation Herald.
Непредвиденная ситуация произошла 5 декабря с летевшим из Манчестера в Абердин воздушным судном. Отмечается, что из-за случившегося пилоты прекратили набор высоты и приняли решение вернуться в аэропорт вылета.
Посадка прошла благополучно. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее в Японии лобовое стекло лайнера All Nippon Airways треснуло во время полета. Причиной случившегося также стал удар молнии.