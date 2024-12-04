Лобовое стекло самолета с пассажирами на борту треснуло из-за удара молнии

Aviaincident: самолет All Nippon Airways получил удар молнии во время полета

Самолет японской авиакомпании All Nippon Airways получил удар молнии во время полета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

21 ноября Boeing 787-800 с пассажирами на борту следовал из города Фукуока в Токио. На высоте около 600 метров над землей в лайнер ударила молния, из-за чего треснуло лобовое стекло в кабине пилотов.

Экипаж решил сменить курс и сесть на запасном аэродроме в Осаке. Отмечается, что посадка прошла благополучно и никто не пострадал.

Тем временем в США мужчина случайно оказался единственным пассажиром самолета. Из-за задержки вылета на 14 часов все его попутчики воспользовались другими рейсами.