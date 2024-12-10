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12:45, 10 декабря 2024Бывший СССР

Песков раскрыл подробности переговоров с Абхазией по вопросу социальных выплат

Песков: Россия и Абхазия обсуждают социальные выплаты жителям республики
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

Россия обсуждает с Абхазией темы, связанные с социальным обеспечением жителей республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Темы (...) связанные с социальным обеспечением людей в Абхазии, с продолжением нашей помощи, это все вопросы, которые постоянно мы обсуждаем с нашими абхазскими друзьями», — заявил пресс-секретарь. Так Песков ответил на вопрос о просьбе исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы.

Песков также отметил обсуждение с Сухумом темы инвестиционного соглашения с Россией, который стал причиной протестов и последующей отставки президента Абхазии Аслана Бжании.

Ранее Валерий Бганба обратился к правительству России с просьбой вернуть социальные выплаты. «Я обратился с письмом в правительство РФ, чтобы нам все-таки выплатили замороженные средства, которые перестали перечислять с 1 сентября», — заявил премьер-министр Абхазии. Он добавил, что без выплат республике будет трудно найти деньги на зарплаты бюджетникам.

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