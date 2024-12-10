Под Херсоном поврежден объект критической инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин: повреждена критическая инфраструктура

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за минувшие сутки под ударом оказалась критическая инфраструктура в регионе. Прокудин не уточнил, какие объекты пострадали под Херсоном.

Ранее в Херсонской области рассказали о подготовке ВСУ к противодействию российским военным. Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что украинская армия постоянно готовит все правобережье к наступлению российских военных. При этом наступать самостоятельно ВСУ не в состоянии, так как украинское командование перебрасывает свои силы с херсонского направления в Курскую область.