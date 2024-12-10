В Херсонской области рассказали о подготовке ВСУ к противодействию российским военным

Сальдо заявил о подготовке ВСУ Херсона к наступлению ВС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят Херсон к противодействию российским военным. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

Как отметил Сальдо, ВСУ постоянно готовят все правобережье к наступлению российских военных, но, поскольку украинское командование перебрасывает свои силы с херсонского направления в Курскую область, наступать самостоятельно ВСУ не в силах.

«По моему мнению, хоть завтра он [Херсон] должен быть освобожден. Но есть объективная реальность, которая говорит о том, что нужна соответствующая ситуация», — добавил Сальдо.

Ранее Сальдо оценил положение ВСУ на фронте. По его словам, администрация президента республики Владимира Зеленского чувствует, что «удачи им уже не видать».