Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:39, 9 декабря 2024Бывший СССР

В Херсонской области положение ВСУ оценили словами «удачи им уже не видать»

Сальдо: ВСУ чувствуют, что на фронте удачи им уже не видать
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tarasov / Globallookpress.com

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо оценил положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. По его словам, администрация президента республики Владимира Зеленского чувствует, что «удачи им уже не видать», передает РИА Новости.

«Режим Зеленского чувствует, что на фронте-то им уже удачи не видать никакой давно», — подчеркнул чиновник, обвинив Украину в терроре мирных жителей.

Ранее Сальдо заявил, что успешное испытание ракетной системы «Орешник» стало четким посланием для кураторов ВСУ. «Цель была — показать кураторам украинской армии, что возможна такая сила, применяемая для возмездия, не только для возмездия, для упреждения», — заявил глава региона.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России собираются ввести временный запрет на получение денег от продажи недвижимости. Чем это объясняют?

      Непристойная переписка между монахиней и священником привела к упразднению монастыря

      Планы по выпуску купюры в 10 тысяч рублей в России оценили

      В США призвали новые власти Сирии подчиниться Трампу

      19-летний российский хоккеист подрался с канадцем в матче НХЛ

      Россиянина осудили на 6,5 года за подрыв племянника на гранате

      Чиновница пыталась мотивировать россиянок к деторождению фразой «ребенок кормит себя сам»

      В подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщили о более чем 200 взрывах

      Герой России рассказал об уничтожении семи танков Leopard в одном бою

      Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше