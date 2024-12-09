В Херсонской области положение ВСУ оценили словами «удачи им уже не видать»

Сальдо: ВСУ чувствуют, что на фронте удачи им уже не видать

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо оценил положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. По его словам, администрация президента республики Владимира Зеленского чувствует, что «удачи им уже не видать», передает РИА Новости.

«Режим Зеленского чувствует, что на фронте-то им уже удачи не видать никакой давно», — подчеркнул чиновник, обвинив Украину в терроре мирных жителей.

Ранее Сальдо заявил, что успешное испытание ракетной системы «Орешник» стало четким посланием для кураторов ВСУ. «Цель была — показать кураторам украинской армии, что возможна такая сила, применяемая для возмездия, не только для возмездия, для упреждения», — заявил глава региона.

