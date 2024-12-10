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07:00, 10 декабря 2024Ценности

Популярная певица обнажила грудь на публичном мероприятии

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Популярная британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, в откровенном наряде появилась на публике. Материал приводит Daily Mail.

32-летняя исполнительница посетила мероприятие журнала Variety в Лос-Анджелесе. Для выхода в свет она выбрала коричневое макси-платье без рукавов и с глубоким декольте. При этом звезда не стала надевать бюстгальтер, и сквозь прозрачную ткань одежды просвечивала ее обнаженная грудь.

В то же время артистка распустила уложенные волнами волосы, накрасила ногти бордовым лаком и нанесла минималистичный макияж с коричневыми тенями на веках.

В ноябре Charli XCX также снялась топлес для модного шведского бренда Acne Studios.

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