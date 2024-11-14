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07:16, 14 ноября 2024Ценности

Популярная певица обнажила грудь на фото для модного бренда

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @Charli_xcx

Популярная британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, снялась топлес для модного шведского бренда Acne Studios. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя исполнительница позировала в полный рост, подняв руки прижавшись к зеркалу обнаженной грудью. При этом она продемонстрировала на себе предмет из весенне-летней коллекции бренда. Так, звезда надела джинсы с широкими штанинами и принтом в виде разноцветных пятен краски.

В августе Charli XCX в мокром нижнем белье снялась для рекламы бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян.

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