Популярная певица обнажила грудь на фото для модного бренда

Популярная британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, снялась топлес для модного шведского бренда Acne Studios. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя исполнительница позировала в полный рост, подняв руки прижавшись к зеркалу обнаженной грудью. При этом она продемонстрировала на себе предмет из весенне-летней коллекции бренда. Так, звезда надела джинсы с широкими штанинами и принтом в виде разноцветных пятен краски.

В августе Charli XCX в мокром нижнем белье снялась для рекламы бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян.