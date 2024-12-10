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00:31, 10 декабря 2024Россия

Правительство Курской области ушло в отставку

Правительство Курской области объявило об уходе в отставку
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Правительство Курской области объявило об уходе в отставку. Об этом указано в сообщении в Telegram-канале администрации региона.

Отныне заместители губернатора, председателя правительства региона и все министры области являются временно исполняющими обязанности. Они продолжат работу, пока не будет сформировано новое правительство Курской области.

Отмечается, что тот же порядок будет сохранен в отношении помощников и советников губернатора, а также большинства заместителей министров.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал хищения при укреплении границы в приграничном регионе. Он пообещал не давать никакого снисхождения тем, кто уличен в коррупционном скандале.

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