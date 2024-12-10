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09:38, 10 декабря 2024Силовые структуры

Прокуратура начала проверку после пожара на Коптевском рынке

В Москве прокуратура начала проверку после пожара на Коптевском рынке
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Москве прокуратура начала проверку после пожара на Коптевском рынке. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, возгорание произошло в одном из павильонов рынка. Точная причина происшествия будет установлена пожарно-технической экспертизой, отметили в прокуратуре. Там подчеркнули, что контролируют ход проверки.

Пожар начался утром 10 декабря. Его площадь достигла 400 квадратов. Пожарным удалось локализовать возгорание. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве заявили ТАСС, что информация о пострадавших не поступала.

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