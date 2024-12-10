Путин высказался о поиске пропавших без вести военных

Путин: сдача ДНК — важный момент для поиска пропавших без вести военных

Сдача образца ДНК — важный момент для поиска пропавших без вести военных. Об этом во время заседания Совета по правам человека заявил президент России Владимир Путин, трансляция мероприятия ведется на странице Кремля в Rutube.

Как заявил Путин, идея об обязательной сдаче материала ДНК после заключения контракта позволит помочь в установлении отцовства детей военных и, как следствие, поможет семье военного в решении вопросов материального характера.

Путин обещал правозащитникам поручить соответствующим структурам проработать вопрос обязательной сдачи биоматериала для военных. «Обязательно поручу соответствующим структурам, чтобы подумали о том, что вы предложили. Это такие вещи тонкие, но я думаю, что они защищают интересы наших ребят», — высказался президент.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова оценила ситуацию с поиском пропавших без вести в зоне проведения специальной военной операции и заявила о необходимости наладить систему поиска российских военных.