Рабочие уронили с крыши рулон утеплителя на школьницу и попали на видео

Во Владивостока рулон утеплителя упал с крыши на школьницу

Во Владивостоке рулон утеплителя, который поднимали на крышу рабочие во время капремонта, упал на школьницу. Об этом сообщает Прокуратура Приморского края в Telegram-канале.

Инцидент попал на видео. На нем несовершеннолетняя девушка останавливается рядом со стеной многоквартирного дома, где ведутся работы. В то же время рабочие пытаются зафиксировать рулон на крыше, однако один из них не удерживается материал, и половина рулона обрушивается на школьницу.

Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

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