Стало известно о самочувствии упавшего в яму с ледяной водой мальчика

«360»: упавший в яму с ледяной водой мальчик из Благовещенска пришел в себя

Ребенок из Благовещенска, упавший в яму с ледяной водой по пути в школу, отогрелся и пришел в себя. О самочувствии мальчика рассказал его отец в беседе с 360.ru.

По словам мужчины, ребенок провел в яме в пяти метрах от своего жилья 45 минут и сильно замерз. После спасения родители отвели его домой, сейчас пострадавший чувствует себя нормально.

Отец мальчика рассказал, что отправился на поиски сына вместе с женой после того, как ребенок не пришел в школу. Его удалось найти благодаря приложению с геолокацией в смартфоне. Яма была скрыта под снегом, из-за чего ребенок ее не заметил. Отец считает, что это старая ливневка.

Родители мальчика обратились в правоохранительные органы по факту случившегося.

Ранее в Ярославле тренер спортивной школы спас провалившегося под лед пруда школьника. Мужчине удалось вытащить мальчика, но в процессе он сам упал в воду.