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12:01, 4 декабря 2024Россия

Российский тренер спасал провалившегося под лед школьника и сам оказался под водой

В Ярославле тренер спас провалившегося под лед школьника
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктория Виатрис / РИА Новости

В Ярославле тренер спортивной школы спас провалившегося под лед пруда школьника. Мальчика передали медикам, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, ребенок возвращался домой из художественной школы и решил срезать путь через замерзший пруд. Лед оказался слишком тонок, школьник провалился и начал тонуть. Это заметила прохожая. Россиянка обратилась за помощью в расположенную неподалеку спортивную школу. На просьбу откликнулся тренер.

Мужчина взял длинную раздвижную лестницу и при помощи ее добрался до утопающего. Как отмечает издание, он вытащил подростка, но сам оказался под водой. Мужчине в результате удалось выйти на берег, благодаря лестнице.

Ранее в Благовещенске ребенок провалился под лед по пути в школу и пробыл в воде час. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

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