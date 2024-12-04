Российский тренер спасал провалившегося под лед школьника и сам оказался под водой

В Ярославле тренер спас провалившегося под лед школьника

В Ярославле тренер спортивной школы спас провалившегося под лед пруда школьника. Мальчика передали медикам, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, ребенок возвращался домой из художественной школы и решил срезать путь через замерзший пруд. Лед оказался слишком тонок, школьник провалился и начал тонуть. Это заметила прохожая. Россиянка обратилась за помощью в расположенную неподалеку спортивную школу. На просьбу откликнулся тренер.

Мужчина взял длинную раздвижную лестницу и при помощи ее добрался до утопающего. Как отмечает издание, он вытащил подростка, но сам оказался под водой. Мужчине в результате удалось выйти на берег, благодаря лестнице.

Ранее в Благовещенске ребенок провалился под лед по пути в школу и пробыл в воде час. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.