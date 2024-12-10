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13:19, 10 декабря 2024Ценности

Раскрыто отношение Виктории Бекхэм к омолаживающим процедурам

Мария Винар

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Анонимный инсайдер раскрыл отношение британской певицы и дизайнера Виктории Бекхэм к омолаживающим процедурам. Соответствующий комментарий публикует издание Closer.

Источник рассказал, что после того, как знаменитость отпраздновала свое 50-летие, она поставила перед собой цель повернуть время вспять и вернуть себе молодость. По его словам, за советами и рекомендациями она обращается к телезвезде Ким Кардашьян, певице Дженнифер Лопес, а также актрисам Дженнифер Энистон и Еве Лонгории.

«Она круглосуточно балует себя различными процедурами по уходу за лицом, а также придерживается своей ежедневной домашней рутины. Она постоянно выходит на мероприятия и общается с голливудской элитой. Поэтому она хочет не отставать и в последние месяцы только усилила давление. Это стало немного безумной одержимостью, но она действительно выглядит потрясающе, так что это работает», — отметил собеседник портала.

В ноябре Виктория Бекхэм объяснила необходимость соблюдать строгую диету.

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