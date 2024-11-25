50-летняя Виктория Бекхэм объяснила желание есть только рыбу и овощи

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм объяснила необходимость соблюдать строгую диету. Интервью с ней публикует The Telegraph.
50-летняя экс-участница поп-группы Spice Girls признавалась, что уже 25 лет ест только рыбу на гриле и овощи на пару. Свое желание питаться таким образом она объяснила борьбой с акне. По словам исполнительницы, отказ от фастфуда и аллергенных продуктов помогает предотвращать появление несовершенств на коже.
«Именно из-за своей кожи я стала очень осторожно относиться к тому, что ем», — заявила Бекхэм и добавила, что отказалась и от красного мяса. При этом знаменитость иногда пьет вино.
В мае Викторию Бекхэм уличили в попытке разбогатеть. Журналисты обратили внимание на то, что исполнительница пытается выйти со своим бизнесом на американский рынок, поэтому старается прославиться в США.