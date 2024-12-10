Раскрыты гонорары самых высокооплачиваемых российских звезд на новогодних корпоративах

Гонорары самых высокооплачиваемых российских звезд на новогодних корпоративах стали известны Super.
Самым дорогим артистом оказался лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, зарабатывая за корпоратив 25 миллионов рублей. На втором месте в рейтинге расположился певец Валерий Меладзе с гонораром 17 миллионов рублей, а на третьем — рэпер Баста, который получает 15 миллионов рублей.
По 10 миллионов рублей за выступления на частных мероприятиях зарабатывают Анна Asti, Сергей Жуков, Григорий Лепс и SHAMAN.
Наиболее бюджетные расценки у исполнительницы хита «Шоколадка» Ксении Минаевой (800 тысяч рублей) и рэпера Natan (900 тысяч рублей).
Ранее юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) почти вдвое увеличил стоимость выступлений на русском языке и без шуток о политике. Так, корпоратив обойдется в 150 тысяч евро (более 15 миллионов рублей).