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19:40, 10 декабря 2024Культура

Раскрыты гонорары самых высокооплачиваемых российских звезд на новогодних корпоративах

Super: Шнуров стал самым дорогим артистом, получая за корпоратив 25 млн руб.
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Гонорары самых высокооплачиваемых российских звезд на новогодних корпоративах стали известны Super.

Самым дорогим артистом оказался лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, зарабатывая за корпоратив 25 миллионов рублей. На втором месте в рейтинге расположился певец Валерий Меладзе с гонораром 17 миллионов рублей, а на третьем — рэпер Баста, который получает 15 миллионов рублей.

По 10 миллионов рублей за выступления на частных мероприятиях зарабатывают Анна Asti, Сергей Жуков, Григорий Лепс и SHAMAN.

Наиболее бюджетные расценки у исполнительницы хита «Шоколадка» Ксении Минаевой (800 тысяч рублей) и рэпера Natan (900 тысяч рублей).

Ранее юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) почти вдвое увеличил стоимость выступлений на русском языке и без шуток о политике. Так, корпоратив обойдется в 150 тысяч евро (более 15 миллионов рублей).

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