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12:03, 8 декабря 2024Интернет и СМИ

Стало известно об увеличении стоимости корпоратива Галкина для россиян

Mash: Галкин готов выступить перед россиянами без шуток о политике за ₽15 млн
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) почти вдвое увеличил стоимость выступлений на русском языке. Об этом стало известно Mash.

По данным издания, новогоднее выступление Галкина на русском языке без шуток о политике будет стоить 150 тысяч евро (более 15 миллионов рублей).

В числе требований к райдеру Галкина, подчеркивает Mash, можно найти бутылку 18-летнего виски Macallan, фрукты и нарезки. Также юморист требует охрану и номер в пятизвездочном отеле, отмечается в сообщении.

В августе сообщалось, что корпоратив юмориста для россиян будет стоить заказчикам восемь миллионов рублей.

В октябре Галкин, родившийся в Московской области, на одном из своих выступлений назвал родным городом Одессу. Он также заявил, что учит украинский язык и намерен перевести на него свой репертуар.

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