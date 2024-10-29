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16:12, 29 октября 2024Интернет и СМИ

Галкин назвал Одессу родным городом

Максим Галкин заявил, что учит украинский язык и переведет на него репертуар

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что хочет больше выступать на свадьбах и корпоративах украинцев, поэтому учит украинский язык. Как сообщает Mash в Telegram, он также назвал Одессу родным городом (Галкин родился в Наро-Фоминском районе Московской области — прим. «Ленты.ру»).

Издание отмечает, что во время концерта Галкин утверждал, что учит украинский язык и планирует перевести на него свой репертуар. По данным Mash, юморист уже связывался с двумя известными украинскими продюсерами.

Также Галкин заявил, что считает Одессу своим родным городом.

Ранее сообщалось, что Галкина не пустили в 16 стран по израильскому паспорту. Он признался, что ездит в другие страны по паспорту Кипра.

До этого стало известно, что юморист готов выступить на корпоративе перед россиянами. Сообщалось, что такое выступление Галкина будет стоить восемь миллионов рублей.

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