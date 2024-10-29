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15:31, 29 октября 2024Интернет и СМИ

Галкина не пустили в 16 стран по паспорту Израиля

Максим Галкин заявил, что ездит в другие страны по паспорту Кипра, а не Израиля

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) во время выступления в Нью-Йорке пожаловался на необходимость скрыть израильское гражданство. Фрагмент концерта публикует Mash в Telegram.

Галкин заявил, что с израильским паспортом его не пустили в 16 стран. В какие именно государства ему не удалось попасть, юморист не уточнил. После этого, добавил Галкин, он использовал для поездок в другие страны кипрский паспорт. Также юморист заявил, что МИД России направил МИД Индонезии, где у Галкина должен был состояться концерт, письмо с просьбой запретить комику въезд в страну.

По данным Mash, на выступлении юмориста охрана следила за тем, чтобы артиста не снимали. Кроме того, сообщает издание, в выступлении юмориста стало меньше политических шуток.

Ранее стало известно, что с продажей билетов на концерт Галкина в Балтиморе возникли проблемы. Отмечалось, что на концерт, который должен состояться 29 октября, продали чуть больше половины мест.

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